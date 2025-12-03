“Hay que hundir la ley de financiamiento del Gobierno”, pide Karina Espinosa

En el marco de las reuniones de último minuto del Gobierno para intentar salvar la reforma tributaria o “ley de financiamiento”, la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, pasó por los micrófonos de La W el sentido de su voto, luego de que circulara un documento sobre el retiro de su firma de la ponencia de archivo.

Espinosa aseguró que su voto será a favor de hundir la tributaria: “Yo estoy convencida de votar negativo el proyecto de ley de financiamiento. Desde el mes de septiembre lo vengo manifestando”.

Ahora, explicó que retiró su firma por un procedimiento netamente técnico: “Fue un procedimiento normativo (…) la secretaria dijo que solo podían firmar los coordinadores ponentes, y yo no soy coordinadora ponente. Entonces tocó retirar la firma. No tiene nada que ver con mi voto”.

A su vez, dijo que, en lo que tiene que ver con las razones para rechazar la tributaria, ella no quiere un impuesto más para los colombianos: “Esto va a aumentar la gasolina y, por ende, el transporte, los alimentos, el vestido, los servicios públicos”.

Además, dijo que es una excusa señalar que la iniciativa busca dolo gravar al sector empresarial: “Esa es una excusa, porque esta es una reforma que perjudica directamente al más necesitado y al más pobre”.

¿Hay presiones del Gobierno?

Frente a las versiones sobre las llamadas del ministro del Interior, Armando Benedetti, para voltear los votos en la Comisión Tercera, dijo: “A mí no se han acercado y no creo que se me acerquen porque yo soy una mujer de convicciones. He votado lo que le conviene al país. Esto no le conviene al país”.

Y agregó: “ellos tratarán de convencer a quienes consideren que pueden hacerlo, pero yo estoy convencida de todo lo contrario”.

