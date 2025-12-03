“Queremos saber quién dio la orden”: MinJusticia tras rastro de ‘Pegasus’ en teléfono de Benedetti

Luego de que La W revelara que el ministro del Interior, Armando Benedetti, halló registro de la herramienta ‘Pegasus’ en su teléfono, el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga pidió avances en las investigaciones.

Benedetti además en entrevista indicó que al contratar un investigador privado -tras sospechas de estar interceptado- este encontró el uso de ‘Pegasus’ en el dispositivo del ministro.

El ministro Andrés Idárraga expresó su solidaridad con Benedetti y pidió conocer “quién dio la orden” de implantar el software espía en el teléfono del ministro del Interior.

“Presumimos que es una interceptación ilegal y en esa situación queremos saber quién dio la orden. El país tiene que rechazar este tipo de actuaciones y quienes de la inteligencia son los responsables de esta situación”, dijo Idárraga.

El jefe de la cartera de justicia manifestó además que elevaron todas las alertas ante lo ocurrido con el ministro Armando Benedetti.

“Rechazamos categóricamente que este tipo de acciones sucedan contra altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro y esperamos que se esclarezcan los hechos lo antes posible” señaló Andrés Idárraga.