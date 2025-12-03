Tecnoglass reitera su compromiso con Vamos Pa’Lante con millonaria donación

Imagen de referencia de estudiantes y logo de Tecnoglass. Fotos: Getty Images / X @TecnoglassSA

Christian Daes, presidente operativo de Tecnoglass, pasó por los micrófonos de La W para anunciar una importante donación para Vamos Pa’Lante, una campaña que busca brindarle una ayuda a miles de jóvenes estudiantes para que continúen sus carreras profesionales en diferentes universidades del país.

De esta manera, Tecnoglass, una de las compañías más importantes de Colombia, reiteró su apoyo a la campaña con una donación de 450 millones de pesos.

“Dios nos ha dado mucho. Este ha sido un año difícil con el dólar y las tarifas, pero a pesar de eso, hemos tenido un año decente y bueno”, afirmó.

Asimismo, Daes reconoció la labor de Vamos Pa’Lante para brindarle oportunidad a esas personas que no tienen cómo continuar estudiando. “Es la única de romper la pobreza”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.