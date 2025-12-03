Trancón en la Autopista Norte de Bogotá por una tractomula de Indumil que se partió en dos

Este miércoles, 3 de diciembre, en horas de la madrugada, las autoridades reportaron que un tractocamión que se movilizaba por la Autopista Norte a la altura de la calle 233 en sentido norte- sur se varó luego de partirse en dos, al parecer, por la sobrecarga.

Según información, el vehículo de carga llevaba materia prima de Indumil para la elaboración de múltiples explosivos como granadas, entre otros.

Con custodia de las autoridades, el vehículo que hacía parte de una caravana, está siendo custodiado por unidades especializadas, mientras las autoridades agilizan el paso y atienden el problema de movilidad en la zona que es una de las más importantes para el ingreso a Bogotá.

De acuerdo con un comunicado de Indumil, el vehículo trasladaba el material explosivo desde la planta de Sogamoso hasta la fábrica de Sibaté, “presentó, según los primeros reportes desde el lugar de los hechos, una fractura en la carrocería, al parecer por una falla estructural de la misma, situación que fue atendida de manera inmediata y cuya gestión continúa en desarrollo conforme a los protocolos de seguridad establecidos”.

Actualmente se adelanta el traspaso seguro del material a otro vehículo, con el fin de garantizar la continuidad del desplazamiento sin afectaciones.

La operación cuenta con el apoyo y acompañamiento permanente de la Policía Militar No. 15 del Ejército Nacional, cuyo personal se encuentra en el lugar verificando y asegurando la zona.

Entretanto, el Indumil ya inició las actuaciones e investigaciones administrativas correspondientes, “con el fin de verificar en detalle lo ocurrido, establecer las circunstancias que originaron el incidente y adoptar las medidas necesarias para prevenir la reiteración de situaciones similares”.