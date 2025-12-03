“Una tormenta de todo el sector, la situación es crítica”: Presidente ACP sobre energías en Colombia

En el panel ‘2026, ¿año de crisis o año de oportunidad energética?’, participó Frank Pearl, presidente de la ACP; Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas y Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quienes dialogaron acerca de los retos y oportunidades que debe tener tanto el sector de gas como el energético en los próximos años.

Según lo indicado por Luz Stella Murgas, “el problema de Colombia no es de recursos, el problema es que no ejecutamos proyectos estratégicos a tiempo”; por lo que, hizo un llamado a enfocar los esfuerzos en ejecutar “proyectos de gas nacional para que el gas natural se convierta nuevamente en un motor de seguridad energética y también en competitividad para el país”.

En ese sentido, Murgas enfatizó en que es urgente crear una estrategia nacional para atraer e incluso recuperar inversiones estratégicas que tenga componentes de estabilidad jurídica, así como beneficios fiscales modulares.

¿Cuál es el panorama del sector energético y del gas?

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, señaló que de acuerdo con los recientes balances realizados, tendríamos a cierre de este año un déficit de energía en -1.5 %, algo que no “lo habíamos visto en los últimos 30 años desde el apagón de los 90″.

En ese sentido, la funcionaria de Acolgen agregó que “estamos viendo que para el año 2026 – 2027 vamos a estar en un -3.6 % de energía en firme, eso quiere decir que en un momento de sequía extrema no vamos a tener cómo atender la demanda de energía“, esto sobre todo en época del Fenómeno del Niño.

Teniendo lo anterior en cuenta, “si seguimos como vamos, entraríamos en un racionamiento de energía. Estaríamos perdiendo 1.7 puntos del PIB y eso nos costaría 280 mil millones de pesos hora apagón y eso sin contar con todos los problemas que podríamos tener en todos los sectores que funcionan con energía".

Con este panorama, Frank Pearl, presidente de la ACP, hizo un llamado al Gobierno Nacional porque “se está llevando al país a una falta de autosuficiencia, a la pérdida de soberanía, a una crisis energética y a una crisis fiscal”; sin embargo, indicó que para solucionar dichos inconvenientes, es importante desarrollar proyectos que sean de interés nacional, conectar con los mercados, resolver el tema de las tarifas de transporte y, por supuesto, dar señales claras a largo plazo en oferta y demanda.

Reviva esta conversación aquí: