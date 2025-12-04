​Estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc secuestró a Miguel Ayala: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación logró establecer que una red delincuencial al servicio de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc perpetró el secuestro del artista de música popular Miguel Ángel Ayala Galeano (hijo del cantante Giovanny Ayala) y de su mánager, Víctor Alonso Nicolás García Pantoja, en hechos ocurridos en la noche del pasado 18 de noviembre en la vereda El Túnel, en límites entre Cajibio y Piendamó en Cauca.

La investigación determinó que el grupo armado ilegal estaría detrás del plagio que tuvo fines extorsivos, pues las familias de las víctimas fueron contactadas para pedirles 5.000 millones de pesos por su liberación.

Así fue el secuestro: minuto a minuto

Un fiscal Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, reveló el minuto a minuto del secuestro del cantante y de su mánager.

El pasado martes 18 de noviembre, entre las 6 de la tarde y las 7:00 de la noche, mientras Miguel Ángel Ayala Galeano y su representante artístico, Víctor Alonso Nicolás García, se movilizaban en un vehículo de transporte público contratado a través de plataformas digitales en la vereda El Túnel, en límites entre Cajibio y Piendamó en Cauca, fueron interceptados por cuatro hombres.

“Infortunadamente, ese viaje fue interrumpido de manera violenta por un vehículo y una motocicleta que los contactaron y los cerraron a la altura del sector de la vereda El Túnel, límites entre Cajibío y Piendamó, vía Panamericana, aproximadamente en el kilómetro 18 de la vía que de Popayán conduce a Cajibío”, dijo el fiscal.

Además, detalló que “cuatro personas portando armas de fuego detuvieron al conductor, lo amenazaron y, después de subirse al vehículo, los obligaron a retomar el viaje de regreso a la ciudad de Popayán”.

Desvío al sur del Cauca

Kilómetros después, en el sector conocido como ‘El Parador de las Margaritas’, se desviaron a mano derecha, hacia el sector conocido como el Lago del Bolsón.

Las víctimas fueron cambiadas de vehículo y el conductor de las plataformas fue liberado en esa zona. Posteriormente, informó a las autoridades sobre lo ocurrido.

“Esa misma noche Miguel Ángel y Víctor Alonso Nicolás son llevados al sur del departamento del Cauca, sobre la vía Panamericana”, narró el fiscal.

Cuando las víctimas pasaron una zona en la que había vehículos del Ejército, fueron amenazados y obligados a agacharse; “los escondieron”.

Luego de eso los trasladaron a una zona rural del sur del Cauca, donde permanecieron secuestrados por varios días.

Envían a la cárcel al presunto “carcelero” de las víctimas

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a la cárcel a Neider Gómez Castrillón, quien, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habría sido el “carcelero” del cantante y de su mánager durante su secuestro.

Gómez Castrillón se habría encargado de vigilar a las víctimas en una construcción artesanal ubicada en la vereda Chorritos, en La Sierra (Cauca).

También se estableció que desde ese lugar se tomó la foto en la que las víctimas permanecían descalzas, encadenadas y envueltas en una cobija, y con la que fueron extorsionados los familiares, pues les exigieron 5.000 millones de pesos por su liberación.

Durante el operativo de rescate, fue capturado en flagrancia Gómez Castrillón. En el allanamiento fueron incautadas dos pistolas, dos proveedores, 29 cartuchos calibre 9 mm, una cadena, dos candados y dos pavas de tela camuflada.

Por estos hechos, un fiscal Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Sin embargo, el supuesto “carcelero” se declaró inocente y no aceptó los cargos.