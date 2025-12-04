Juan Valdez llega a Brasil: la inauguración de su primera tienda en São Paulo
El café colombiano llegó a Brasil. La tienda Juan Valdez aterrizó en São Paulo y Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, celebró este logro.
Juan Valdez Café ha marcado un hito al inaugurar su primera tienda en Brasil, el país más grande de Suramérica y el segundo consumidor de café a nivel mundial.
Esta apertura estratégica fortalece la presencia de la marca colombiana en el mercado cafetero global y consolida los lazos culturales entre ambas naciones productoras.
Germán Bahamón destacó el significado de este lanzamiento, subrayando la profunda conexión entre Colombia y Brasil.
“La inauguración de nuestra primera tienda en Brasil es un hito que nos llena de orgullo. Hemos procurado construir una relación sólida con nuestros amigos brasileños; compartimos la misma pasión por el café, somos parte de una misma historia como países productores, y nuestra cultura latina nos une con afecto, respeto y admiración mutua”, afirmó en un comunicado.
- Lea también: Juan Valdez se convierte en el café oficial de Los Angeles Rams, equipo de fútbol americano
Juan Valdez llega para ofrecer una experiencia distinta: una taza 100% colombiana, portadora del sello de origen y la calidad que la distingue.
“Celebramos la llegada de Juan Valdez al país de la samba, del jogo bonito y de una tradición cafetera inmensa”, afirmó m el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros.
A ello agregó que la primera tienda se ubica en el estado de São Paulo, y ha sido posible gracias a una alianza con socios locales. El compromiso de la marca es trabajar conjuntamente para “ofrecer la mejor experiencia, para crecer, y para que Brasil descubra, disfrute y ame el sabor de Colombia”, resaltó.
Esta incursión representa un paso clave en la expansión internacional de Juan Valdez, llevando la calidad y el distintivo sabor del café colombiano a uno de los mercados más relevantes del mundo.