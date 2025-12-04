Juan Valdez llega a Brasil: la inauguración de su primera tienda en São Paulo

Juan Valdez Café ha marcado un hito al inaugurar su primera tienda en Brasil, el país más grande de Suramérica y el segundo consumidor de café a nivel mundial.

Esta apertura estratégica fortalece la presencia de la marca colombiana en el mercado cafetero global y consolida los lazos culturales entre ambas naciones productoras.

Germán Bahamón destacó el significado de este lanzamiento, subrayando la profunda conexión entre Colombia y Brasil.

“La inauguración de nuestra primera tienda en Brasil es un hito que nos llena de orgullo. Hemos procurado construir una relación sólida con nuestros amigos brasileños; compartimos la misma pasión por el café, somos parte de una misma historia como países productores, y nuestra cultura latina nos une con afecto, respeto y admiración mutua”, afirmó en un comunicado.

Juan Valdez llega para ofrecer una experiencia distinta: una taza 100% colombiana, portadora del sello de origen y la calidad que la distingue.

“Celebramos la llegada de Juan Valdez al país de la samba, del jogo bonito y de una tradición cafetera inmensa”, afirmó m el presidente de la Federación Colombiana de Cafeteros.

A ello agregó que la primera tienda se ubica en el estado de São Paulo, y ha sido posible gracias a una alianza con socios locales. El compromiso de la marca es trabajar conjuntamente para “ofrecer la mejor experiencia, para crecer, y para que Brasil descubra, disfrute y ame el sabor de Colombia”, resaltó.

Esta incursión representa un paso clave en la expansión internacional de Juan Valdez, llevando la calidad y el distintivo sabor del café colombiano a uno de los mercados más relevantes del mundo.