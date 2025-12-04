Segundo concejal que renuncia en Bogotá: Juan Baena aspira al Congreso de la República

El concejal por Bogotá, Juan Baena, del Nuevo Liberalismo, presentó su renuncia al Cabildo Distrital, para aspirar a una curul en el Senado de la República en las próximas elecciones legislativas de marzo.

La decisión fue puesta por Baena en consideración de la Plenaria del Concejo este lunes y los 44 concejales aceptaron la solicitud.

Baena es reconocido por liderar varias iniciativas, acuerdos de ciudad, así como sacar adelante el Plan Distrital de Desarrollo del Gobierno Galán y su trabajo con la ciudadanía en las localidades de la capital.

“Llegué a esta corporación con el sueño de servir y me enorgullece decir que le hemos cumplido a los bogotanos, ayudamos a resolver problemáticas cotidianas de la gente y lo seguiremos haciendo ahora a nivel nacional”, dijo Baena.

El lugar de Baena en el Concejo sería ocupado por Elkin Huertas, quien quedó noveno en las pasadas elecciones sin lograr una curul.

Baena renunció dentro de los tiempos establecidos por el Consejo Nacional Electoral; tiene plazo para inscribirse al cargo senatorial hasta el próximo lunes 8 de diciembre. Hasta ese día tienen los partidos y movimientos políticos para inscribir sus listas a Cámara de Representantes y Senado de la República.