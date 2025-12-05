Accidente que incluyó un Ferrari dejó una persona muerta en La Calera
El accidente por el que se cerró la vía varias horas, al parecer, fue por no guardar la distancia de seguridad.
En horas de la tarde de este jueves 4 de diciembre, las autoridades reportaron un accidente en la vía Los Patios -Guasca Km. 17+370 Vereda Márquez, donde el conductor de un Ferrari perdió el control y arrolló a un motociclista que iba en la vía.
Le puede interesar
Según el reporte de la Policía, el motociclista murió en el punto luego de chocar con el vehículo de alta gama, color amarillo.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Sumado a esto, según las primeras versiones, el conductor del Ferrari de plazas JEX 488 chocó con la moto por no guardar la distancia de seguridad.
De acuerdo con el alcalde del municipio de La Calera, Juan Carlos Hernández las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Lea también: Fuertes lluvias en Bogotá y La Calera dejaron inundaciones y encharcamientos