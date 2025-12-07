El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así avanzan los diálogos con las disidencias de Walter Mendoza: jefe negociador del Gobierno explicó

Recientemente se conocieron más avances en los diálogos de negociación entre el Gobierno Nacional y las disidencias de Walter Mendoza, conocidas como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Dentro de estos adelantos, incluso, Uruguay se sumó como país garante de la negociación.

Lea más: Uruguay será país garante en el proceso de paz entre el Gobierno y las disidencias de Walter Mendoza

Así las cosas, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con ese grupo guerrillero.

“Estuvimos desde el miércoles de la semana que termina en el Centro Poblado de Llorente, en Tumaco, con el sexto ciclo de diálogos. L legamos a unos acuerdos realmente importantes" , dijo Novoa en su primera intervención.

¿Cuáles fueron algunos de esos acuerdos?

Novoa explicó: “En primer lograr, logramos cerrar el acuerdo para la creación de las Zonas de Ubicación Temporal que se constituirán en Putumayo y Nariño".

“A cada una de estas zonas ingresarán un número de 100 personas (es decir, 200 en total; 100 por zona). Ocurrirá una vez el presidente Petro expida los actos administrativos correspondientes que esperamos se concreten en estas semanas de diciembre y las primeras de enero”.

Así, explicó que “en segundo lugar, la Coordinadora decidió entregar 5.5 de material explosivo o de guerra. Las semanas anteriores habíamos logrado destruir 14.5 toneladas, así llegamos a 20 toneladas de material explosivo que se destruirán en los departamentos de Nariño y Putumayo".

Lea también: Terminó la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de las disidencias de Walter Mendoza

Finalmente, dijo: “En tercer lugar, es un aspecto que presenta varias novedades. Es un acuerdo sobre garantías electorales para las comunidades y candidatos que hagan campaña en las zonas de presencia de la Coordinadora Nacional”.

“Y esto tiene que ver básicamente con los candidatos de las circunscripciones especiales transitorias de paz creadas en el acuerdo del 2016. En desarrollo de ese acuerdo, la Coordinadora manifiesta públicamente que se abstendrá de cualquier tipo de coacción y de intervención en el debate electoral. Y simultáneamente, el Gobierno hará las gestiones para una campaña de cedulación masiva con la población en esos territorios", concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

