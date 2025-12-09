Balance del incendio en Hong Kong asciende a 160 muertos, con 6 personas aún desaparecidas

El balance del peor incendio en Hong Kong en décadas ascendió este martes a 160 muertos tras la identificación de un nuevo cuerpo y el saldo podría agravarse ya que seis personas siguen desaparecidas.

El incendio tuvo lugar a finales de noviembre en el conjunto habitacional Wang Fuk Court del distrito norte de Tai Po.

El anterior balance, de la semana pasada, era de 159 fallecidos, tras la inspección de todas las torres afectadas en el complejo residencial siniestrado.

La cifra subió a 160 fallecidos este martes, después de que pruebas forenses revelaran que un conjunto de restos ya contabilizados pertenecían en realidad a dos personas, informó el comisionado de policía Joe Chow.

Además, se indicó que seis personas permanecen desaparecidas.

Las identidades de 120 de los 160 fallecidos han sido confirmadas mediante pruebas de ADN o huellas dactilares.

Las autoridades aseguran que las llamas se propagaron rápidamente a través de las mallas plásticas que cubrían los andamios de bambú instalados para obras y que no cumplían las normas de resistencia al fuego.

El gobierno hongkonés anunció la creación de un “comité independiente” dirigido por un juez para investigar las causas y la policía ha detenido a 15 personas sospechosas de homicidio involuntario.

