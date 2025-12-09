Comerciantes de Villa del Rosario están con miedo por aumento de acciones violentas

Villa del Rosario

Tras la ola de violencia que vivió el Área Metropolitana de Cúcuta el fin de semana anterior, y el aumento de acciones violentas que se vienen presentando, sobre todo en Villa del Rosario, los comerciantes de este municipio aseguran que se sienten con temor y sin garantías para ejercer sus compromisos empresariales en zona de frontera.

“Miedo, esa es la palabra que resumen todo. La modalidad que han tenido los grupos armados es de ejecutar amenazas físicas a los administradores o dueños de establecimientos comerciales, incluso a sus familiares” aseguró Robert Vacca, líder del municipio.

Más información Primera semana de diciembre registró 15 personas quemadas con pólvora en Norte de Santander

Agregó que los sectores más afectados son “distribución de licores, distribución del calzado, venta de víveres al mayor y al detal, como también incluso a tiendas menores en los barrios céntricos y en los barrios periféricos”.

Aseguró además que “no se ha visto el cuerpo policivo o las acciones pertinentes para contrarrestar esas modalidades. La modalidad de hurto, que es la que primero prevalece en el municipio de Villa del Rosario, como también el tema de las extorsiones”.

Recordemos que el ELN este año ha perpetrado al menos cuatro atentados terroristas en este municipio. Desde el carro bomba en el peaje, explosivos en la construcción del nuevo distrito de policía ubicado en el barrio La Parada y los ataques a los CAI de Villa Antigua y Morichal.