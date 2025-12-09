¿Cómo identificar el síndrome del niño hiperregalado? Muchos podrían estar sufriendo de esto

Laura Villamil, médica especialista en psiquiatría y salud mental, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre el síndrome del niño hiperregalado.

Según dijo, no hay un número de regalos establecido para identificar que tiene este síndrome, sin embargo, este se puede evidenciar cuando se dan regalos porque sí, para evitar frustraciones, como parte de una recompensa o para evitar que el niño se ponga bravo por cualquier motivo.

No obstante, subrayó que esto “no es culpa del niño, sino del entorno porque muchas veces queremos calmar rápidamente al niño y por ejemplo por estas fechas pues queremos demostrar nuestra generosidad, pero no siempre está bien porque pues esto puede generar unas características y puede llevar a una cantidad de situaciones que no son buenas para la vida del menor cuando se vuelve un adolescente o un adulto”.

¿Cuándo es momento de parar?

De acuerdo con la doctora, es importante identificar cuando el niño muestra ese interés rápido por los juguetes y deseo constante de más o empieza a hacer descuidado con los juguetes que se le regalaron y se llena, se llena, se llena de juguetes. Cuando se vuelve impulsivo para comprar juguetes.