Fin de semana de velitas dejó 16 homicidios en Cali

Cali

El fin de semana de velitas fue violento en Cali, con un balance de 16 homicidios entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre. Los días más críticos fueron el domingo, con 5 casos y el lunes festivo, que terminó siendo la jornada más violenta con 8 asesinatos.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, aseguró que cerca del 30% de los homicidios ocurridos en la ciudad no están asociados a la criminalidad, sino a hechos de intolerancia. Uno de los casos ocurrió dentro del sistema de transporte masivo MIO, donde una mujer transgénero asesinó a un hombre con arma blanca luego de una discusión.

“No es aceptable que los caleños todavía sigan generando acciones violentas. Lo que ocurrió en el mío fue básicamente una riña que no debió haber ocurrido que termina en un homicidio. Ese tipo de casos son los más difíciles, al igual que los casos que ocurren al interior de las casas”, señaló.

Las autoridades indicaron que mantienen presencia focalizada en los barrios y refuerzan los operativos de control; sin embargo, la ciudad ya completa 989 homicidios en lo corrido del año, una cifra que presiona a la administración cuya meta era no superar los mil casos en 2025.