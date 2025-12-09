Se registraron 8 casos de quemados con pólvora en Santander la primera semana de diciembre

Bucaramanga

A pesar de que el llamado de las autoridades a los padres de familia y comunidad en general es que se abstengan se hacer uso de pólvora y que esto sea manipulado únicamente por profesionales parece no ser suficiente pues en la noche de velitas en Santander se reportaron cinco personas lesionadas, algunas de gravedad.

De acuerdo al reporte entregado por Edwin Prada, secretario de salud de Santander, en lo corrido de diciembre se han presentado ocho personas lesionadas con pólvora, de ellos cuatro son menores de edad.

“Han sido por uso de totes, voladores, las quemaduras han sido en la cara, las manos, los pies, incluso una personas perdió un dedo de la mano por la manipulación de un tote”, indicó el secretario Prada.

Agregó el funcionario que hay personas reportadas con quemaduras de primer y segundo grado y que ya han sido dados de alta, tres personas permanecen hospitalizadas por las lesiones que han presentado.

Insiste el secretario en hacer un llamado a las familias para que se tengan todas las precauciones durante la temporada decembrina, además recordó que los alcaldes municipales han tomado decisiones sobre el uso de pólvora por lo que se pueden imponer sanciones económicas.