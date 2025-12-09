El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Serafino Iácono negó vínculos de NG Energy con Ecopetrol tras llamado de Ricardo Roa a interrogatorio

Serafino Iácono, empresario vinculado con la empresa NG Energy, emitió un comunicado en el que aclaró y rechazó lo que considera “informaciones incompletas” sobre los supuestos vínculos entre la compañía, el Bloque Sinú y Ecopetrol.

Le puede interesar: Fiscalía citó a interrogatorio a Ricardo Roa por presuntas irregularidades en compra de penthouse

“NG Energy International Corp., antes Pentanova, es una empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de energía, la cual cotiza en la Bolsa de Toronto (TSX), razón por la cual está sujeta a las estrictas leyes del mercado de capitales canadiense y a un sistema de control, gobernanza y compliance, catalogado como uno de los más rigurosos del mundo”, afirmó.

De esta manera, sostuvo que NG Energy International Corp. “no tiene actividades directamente en Colombia”, aunque destacó que sí las tiene MKMS Energy Sucursal Colombia, “compañía controlada indirectamente por NG Energy International Corp.”

Lea aquí: El antiguo oficial de cumplimiento de Ecopetrol habla sobre investigación a Ricardo Roa

Asimismo, Iácono negó que la adjudicación del campo de gas natural en Córdoba, bloque Sinú 9, fuera adjudicado bajo presiones.

“Fue otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2014 a la compañía Clean Energy, tras un proceso altamente regulado”, señaló.

Agregó que “en 2017, NG Energy adquirió, a través de empresas controladas, indirectamente, una participación en el bloque Sinú 9 por medio de acuerdos privados con Clean Energy”. De esta manera, sostuvo que no es correcto mencionar que NG Energy adquiriera los derechos del bloque Sinú en 2024.

Finalmente, reiteró que no existe “ninguna relación” entre MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol.

Vea la carta completa de Serafino Iácono aquí: