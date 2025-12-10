Airbus aseguró que el error de software detectado en aviones A320 está solucionado

Todos los aviones Airbus A320 que tenían un error de software que los volvía vulnerables a la radiación solar fueron arreglados y “todo está en orden”, declaró este miércoles el presidente ejecutivo de la compañía, Guillaume Faury, en la emisora France Inter.

A finales de noviembre, Airbus ordenó la revisión urgente de unas 6.000 aeronaves de pasillo único A320 debido a esa falla, explicó Faury.

“Todo está en orden, se cambió el software, los aviones cumplen” con la configuración deseada, declaró el directivo, que enfatizó en que no queda ningún avión en el mundo con esa falla.

“Al cabo de tres días habíamos [trabajado en] 4.400 aviones y al cabo de cuatro días, lo habíamos hecho todo”, agregó. “Todos los aviones que vuelan hoy” tienen el software arreglado, insistió.

Además, Faury subrayó que “el problema de calidad” que se detectó en paneles de fuselaje, casi al mismo tiempo que la falla de software, no presenta ningún riesgo para la “seguridad”.

“Son problemas muy diferentes”, aseguró. “En algunos casos excepcionales, sustituiremos los paneles, en otros casos, los aviones seguirán volando o se seguirán fabricando”, dijo.

Si ese asunto dio tanto de qué hablar se debe, según él, a que “estamos en diciembre”. “Esto nos llevó a cambiar la previsión del número de aviones que entregaremos este año”, explicó.

Airbus anunció que este año entregará 790 aviones, y no 820 como había previsto en un principio. “Del total, cerca de tres cuartas partes son A320”, precisó Faury.

