Autoridades investigan explosión en el peaje de Copacabana, Antioquia, que dejó dos muertos

En la tarde de este martes se registró una explosión dentro de un vehículo particular blanco en el peaje de Copacabana, sobre la autopista Medellín–Bogotá, en el norte del Valle de Aburrá. De manera preliminar, las autoridades reportaron la muerte de dos civiles.

Asimismo, dos policías adscritos a la seccional de tránsito resultaron lesionados y fueron trasladados a Bello, donde reciben atención médica.

Aunque el caso está en investigación, se ha señalado que los dos civiles se movilizaban en el carro donde ocurrió la detonación. Hay versiones distintas sobre la causa, pero los organismos oficiales serán quienes entreguen un reporte conclusivo.

Una de las hipótesis apunta a que la explosión habría sido provocada por una granada que portaban los ocupantes; sin embargo, equipos antiexplosivos permanecen en el lugar evaluando la escena para esclarecer el hecho. Por ahora, la autopista Medellín-Bogotá continúa cerrada en ambos sentidos.