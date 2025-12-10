Colombia pagará tiquetes y mudanza a funcionaria nombrada en Roma, aunque hace años vive allí

La ex segunda secretaria de la Embajada de Colombia ante la Santa Sede y ahora nueva auxiliar administrativa en la misma sede diplomática, Yulieth Hinojosa, acumula una nueva y llamativa prerrogativa dentro del cuerpo diplomático. Al hecho de haber conseguido mantenerse en la misma embajada luego de la decisión judicial que determinó el cese de sus funciones como segunda secretaria, ahora recibirá un pago extraordinario tras su nuevo nombramiento.

Según la resolución conocida por La W, que se presenta a continuación, determina que se ante el nombramiento se le han de garantizar tiquetes aéreos, pago de viáticos y pago del transporte de su menaje, a pesar de que ella lleva varios años viviendo en la capital italiana.

El pago que se le realizará a la funcionaria, quien se mantiene en Roma por recomendación de la Casa de Nariño, es de varios miles de euros recursos necesarios en medio de la apretada situación fiscal por la que atraviesa Colombia.

Este es el documento que conoció La W