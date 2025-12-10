Copa Airlines extiende la suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 18 de diciembre

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Copa Airlines decidió extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025 por la tensión del país vecino con Estados Unidos.

“Durante este periodo, con el propósito de atender la alta demanda de pasajeros en esta época del año, Copa Airlines ha incrementado sus operaciones hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia”, como señaló la aerolínea en un comunicado.

A ello, la compañía agregó que se encuentra evaluando otras alternativas de aeropuertos que cuenten con sistemas de aproximación que no se vean afectados por las intermitencias recientes en las señales de navegación.

¿Qué alternativas tienen los pasajeros?

De acuerdo con esta aerolínea, las opciones que tienen los pasajeros son las siguientes:

Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.

y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales. Cancelación del viaje , manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.

, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura. Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados.

De esta manera, independientemente de la opción que elija, las solicitudes pueden gestionarse en el sitio web de la aerolínea.

Finalmente, la aerolínea apuntó: “Copa Airlines reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones. Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Caracas a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Aerolínea”.

