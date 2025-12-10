Desigualdad en Colombia sigue siendo “muy alta” y en aumento, según informe internacional

El informe sobre la desigualdad en el mundo, que tuvo el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, además de contar por la participación de los economistas Thomas Piketty y el Nobel Joseph E. Stiglitz, muestra que este indicador sigue siendo alto en Colombia, incluso señala que aumentó en la última década.

Según el informe, el 10% de las personas con mayores ingresos capta cerca del 60% del ingreso total, mientras que el 50% con menores ingresos recibe alrededor del 7%.

Asimismo, este estudio muestra que la concentración de la riqueza es aún mayor, pues refleja que el 10% más rico de Colombia posee alrededor del 71% de la riqueza total, mientras que el 1% superior casi el 38%.

Y es que, como se indica, la brecha de ingresos entre el 10% superior y el 50% inferior se amplió de 59 a 90 entre 2014 y 2024.