Desigualdad en Colombia sigue siendo “muy alta” y en aumento, según informe internacional
El informe que contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea evidencia que la concentración de la riqueza sigue creciendo en Colombia.
El informe sobre la desigualdad en el mundo, que tuvo el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, además de contar por la participación de los economistas Thomas Piketty y el Nobel Joseph E. Stiglitz, muestra que este indicador sigue siendo alto en Colombia, incluso señala que aumentó en la última década.
Según el informe, el 10% de las personas con mayores ingresos capta cerca del 60% del ingreso total, mientras que el 50% con menores ingresos recibe alrededor del 7%.
Asimismo, este estudio muestra que la concentración de la riqueza es aún mayor, pues refleja que el 10% más rico de Colombia posee alrededor del 71% de la riqueza total, mientras que el 1% superior casi el 38%.
Y es que, como se indica, la brecha de ingresos entre el 10% superior y el 50% inferior se amplió de 59 a 90 entre 2014 y 2024.