Expectativa en “Vente Venezuela” por la entrega del premio Nobel de Paz

Cúcuta

Desde zona de frontera con el estado Táchira, hay gran expectativa de la población venezolana que ha salido de su país, ante la entrega del premio Nobel de Paz a la líder opositora María Corina Machado.

A pesar de confirmarse que María Corina no estará presente en el evento y que en su representación estará su hija Ana Corina Sosa, desde Vente Venezuela se asegura que este reconocimiento mundial es otro gran paso que se da para lograr la libertad de su país.

“El hecho que ella no esté, no hace mella en el gran sentimiento, para ella, para quienes hemos estado cerca a ella y también para todos los venezolanos y los latinos. María Corina muy bien lo ha expresado, este premio no es un reconocimiento a ella, es un reconocimiento a todos los venezolanos que durante 25 años hemos estado exigiendo el respeto al derecho a la libertad, y que ella muy bien lo ha sabido construir en sana paz”, dijo Andrés Calle, Coordinador Nacional del Movimiento Político Vente Venezuela.

Resaltó que uno de los grandes logros que ha tenido María Corina Machado, fue haberse ideado la participación de los venezolanos en las elecciones del pasado mes de julio del 2024, “para que en paz, todos eligiéramos un liderazgo”.

Calle no descarta que se puedan llevar a cabo manifestaciones de apoyo, desde diferentes partes del mundo, por el reconocimiento mundial que recibe hoy la líder opositora.