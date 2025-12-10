Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partido de Champions League

Se juega la fecha 6 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26, donde merengues y ciudadanos se enfrentarán este miércoles 10 de diciembre, en un partido que, desde ya, pone en juego las plazas directas a los octavos de final.

El equipo ‘blanco’ se encuentra en un momento crítico tras perder 0-2 en Liga ante el Celta de Vigo y tendrá que ganar para que Xabi Alonso continúe como entrenador del primer equipo.

Entretanto, tras caer ante el Leverkusen en la anterior jornada, los ingleses buscan recuperar terreno y escalar en la tabla de clasificación, algo que ya hicieron este fin de semana en la Premier League, cuando golearon al Sunderland por 3-0.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido: