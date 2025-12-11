Irán apeló a la ONU ante endurecimiento de restricciones a sus diplomáticos por EE. UU.

Irán condenó este jueves 11 de diciembre, el “endurecimiento de las restricciones” a su misión diplomática ante la ONU en Nueva York por parte de Estados Unidos y pidió la “intervención firme” del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para proteger los derechos legales de Teherán.

“La imposición de amplias restricciones sobre la residencia y los desplazamientos de los diplomáticos iraníes, el endurecimiento de las limitaciones sobre sus cuentas bancarias y las restricciones en las compras diarias constituyen presiones y hostigamientos diseñados para obstaculizar el desempeño normal y legal de los diplomáticos iraníes”, denunció el Ministerio de Exteriores de Irán en un comunicado.

La misiva condenó además la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de impedir la continuidad de las actividades de tres miembros de la misión iraní en Nueva York, lo que, según Teherán, “representa un punto culminante de la violación de la ley y de los compromisos del país anfitrión. Esto pone aún más en entredicho la idoneidad del gobierno estadounidense para albergar la organización”, añadió el ministerio.

El comunicado recordó las responsabilidades del secretario general de la ONU como garante del Tratado de Viena en nombre de los Estados miembros y solicitó su intervención para “prevenir la continuación de las violaciones y la vulneración de los derechos legales de Irán”.

El país persa subrayó que continuará sus esfuerzos para proteger sus derechos soberanos y responsabilizar a Estados Unidos por la violación reiterada de sus obligaciones internacionales.

El Ministerio de Exteriores iraní no precisó cuándo se habían intensificado las restricciones, pero en septiembre EE. UU. impuso límites estrictos a la delegación iraní que asistía a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, restringiendo su movilidad y prohibiéndoles el acceso a tiendas mayoristas y de lujo.

Las tensiones entre Irán y EE. UU. se han intensificado en los últimos meses, tras los bombardeos de Washington a instalaciones nucleares iraníes en medio de la guerra de 12 días entre el país persa e Israel. El conflicto tuvo lugar después de cinco rondas de negociaciones nucleares entre Teherán y Washington, que quedaron estancadas desde entonces.

Pese a las presiones internacionales para retomar las conversaciones, Irán se ha negado hasta ahora, denunciando que EE. UU. busca imponer sus “demandas excesivas”, como el cese del enriquecimiento nuclear, la limitación del alcance de misiles iraníes y el abandono del apoyo a grupos regionales antiisraelíes, como Hamás en Palestina, Hezbulá en Líbano y los hutíes en Yemen, lo que Teherán considera inaceptable.

