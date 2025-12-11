Zelenski dijo que ha recibido de Estados Unidos un plan de garantías de seguridad que revisará

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este jueves que ha recibido de EE.UU. un plan de garantías de seguridad para Ucrania que revisará con su equipo y que devolverá añadiendo sus propias propuestas.

“Recibimos un borrador sobre garantías de seguridad. Al igual que hicimos con los 20 puntos y las propuestas económicas, trabajaremos sobre ese documento incorporando nuestras ideas y reformando este borrador”, dijo Zelenski en una conferencia de prensa, según recoge la agencia ucraniana Ukrinform.

“En unos días entregaremos ese documento a la parte estadounidense”, añadió.

Zelenski también apuntó que los temas clave todavía no resueltos en el plan de paz tienen que ver con los territorios de Donetsk y la central nuclear de Zaporiyia.

El presidente ucraniano explicó que, por ahora, la parte estadounidense plantea como compromiso con respecto a la región de Donetsk la retirada de las tropas ucranianas de una parte del territorio, mientras que las tropas rusas supuestamente no entrarían en esta zona.

Este territorio se denominaría “zona económica libre” o “zona desmilitarizada”, mientras que su gestión sigue sin estar clara.

“Escuché todas las propuestas de la parte estadounidense y, a través de ellas, las de la parte rusa sobre Donetsk, y dije que, definitivamente, no beneficia a Ucrania. Pero debemos continuar la conversación e intentar encontrar respuestas a todas las preguntas para que todo sea más adecuado”, subrayó el presidente ucraniano.

