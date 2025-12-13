EN VIVO 🔴 Junior vs. Tolima: Siga el minuto a minuto de la final de Liga BetPlay II

Llega la recta final del último semestre del Futbol Profesional Colombiano y con ello, la ida de la final de la Liga Betplay II que verá enfrentarse este viernes 12 de diciembre al Junior de Barranquilla ante el Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El equipo ‘tiburón’ viene de dominar el Grupo A de los cuadrangulares con solo una derrota en seis encuentros, sumando once puntos en total, ganando a Independiente Medellín, Atlético Nacional y América de Cali, cayendo en su más reciente salida ante el equipo ‘poderoso’ por 1-2.

Entretanto, el club ‘vinotinto y oro’, se mantuvo invicto en el Grupo B, producto de cuatro triunfos y dos empates, logrando victorias ante Independiente Santa Fe y Fortaleza, además de igualar en dos ocasiones con el Atlético Bucaramanga.

Si de enfrentamientos históricos se trata, Junior lidera el cara a cara frente al Tolima con 27 victorias, 22 empates y 25 triunfos por parte del equipo de Ibagué.

De igual manera, cabe resaltar que el Deportes Tolima ha triunfado en tres de sus últimas seis visitas a Barranquilla para enfrentar al Junior.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido: