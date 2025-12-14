¡Atento! Esto significa el 20, 30 y 50 pintado en la calle: multa de 15 SMDLV por la infracción C29

Para millones de conductores que circulan diariamente por las vías urbanas, observar números como 30 o 50 pintados directamente sobre el asfalto es habitual, estos números no son simples recomendaciones; son marcas viales reglamentarias que definen el límite máximo de velocidad permitido en ese tramo específico.

La desatención a esta señalización se considera una transgresión grave del Código Nacional de Tránsito Terrestre (CNTT), clasificada bajo el código C29: conducir a una velocidad superior a la máxima permitida.

Las autoridades de Tránsito están obligadas a determinar y señalizar las velocidades máximas y mínimas en las vías urbanas. Generalmente, el límite máximo permitido para la circulación de todos los vehículos en las vías urbanas es de 50 kilómetros por hora.

¿Qué sanciona la infracción C29?

La falta C.29, tipificada en el Artículo 131 del CNTT, sanciona a quien conduzca un vehículo excediendo el límite de velocidad con una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

La detección de esta infracción se realiza cada vez más a través de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y Otros Medios Tecnológicos (SAST). Estas ayudas tecnológicas son consideradas pruebas válidas de la ocurrencia de la infracción, permitiendo la identificación precisa del vehículo.

Esta obligación, derivada de la función social de la propiedad, significa que el propietario es directamente responsable si su vehículo es captado cometiendo la infracción C29, independientemente de quién lo esté conduciendo en ese momento. En el proceso sancionatorio, la autoridad debe probar que la persona vinculada es la propietaria y que el vehículo circuló violando el límite de velocidad.

El propósito detrás de estas estrictas regulaciones y sanciones no es meramente punitivo, sino la promoción de la seguridad vial y la protección de la vida de todos los usuarios, incluidos peatones y pasajeros. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el control de velocidad es una medida esencial para reducir la mortalidad en las carreteras.

Para evitar la sanción de 15 SMLDV y, más importante aún, para contribuir a la seguridad colectiva:

Respete rigurosamente los límites de 30 y 50 km/h en zonas urbanas, especialmente donde la señalización lo indique.

Mantenga sus datos de contacto actualizados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), ya que la notificación de comparendos electrónicos se envía a la dirección allí consignada.

La velocidad es un factor determinante en la gravedad de los accidentes. Conducir dentro de los límites señalados es un deber de todos los actores viales. Si el respeto a la norma se convierte en un hábito, la seguridad se eleva como un muro de contención contra el riesgo.

