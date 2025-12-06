Tendencias

Qué significa la X amarilla pintada en intersecciones: Restricciones y multa por incumplir

Son muchas las intersecciones en varias ciudades de Colombia que tienen una X amarilla en el pavimento, pero la mayoría de conductores desconocen su significado ni las sanciones que vienen al ignorarla.

Intersección Vial con X amarilla. Foto: Alcaldía de Armenia.

Miguel Ángel González

La X amarilla, que también es llamada caja amarilla, es una señal de demarcación utilizada para mantener libres las intersecciones y evitar que los vehículos se queden detenidos sobre ellas. Todo esto para asegurar el flujo vial en puntos donde varios carriles se fusionan, como giros o semáforos y evitar los taponamientos.

Según el Código Nacional de Tránsito, ningún conductor puede parar o quedarse sobre una intersección sin tener un salida en ese momento, básicamente, si no tiene espacio para avanzar, no puede ingresar a la intersección, aun sí el semáforo tiene la luz en verde.

Esto aplica para carros particulares, motos, buses, taxis y camiones. Esto funciona también para evitar los bloqueos que se producen cuando un vehículo queda en medio del cruce cuando el semáforo ya cambió de color, cosa que termina afectando a los conductores que vienen de otras direcciones.

Multa por bloquear una intersección

Bloquear una intersección está catalogado como una infracción por obstruir el tráfico:Impedir el paso de otros vehículos o peatones en zonas autorizadas”.

La multa establecida para este tipo de conducta es de cerca de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, siendo una cifra de mas 700,000$ pesos según las cifras que publicó el Ministerio de Transporte.

Cabe agregar que las cámaras de seguridad o fotodetección hacen control de la norma por lo que es posible terminar recibiendo el comparendo aún si el vehículo no llega a ser detenido.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá reiteró que la X amarilla es una de las demarcaciones más violadas en horas pico: “El bloqueo de intersecciones es uno de los comportamientos que más afecta la movilidad. Un solo vehículo detenido en la caja amarilla puede retrasar hasta tres ciclos semafóricos completos y generar congestión en varias cuadras”.

Las autoridades también advirtieron que que la conducta de bloquear las intersecciones incrementa el riesgo de choques y genera olas de frenado que pueden llegar varias cuadras atrás, incluso afectando a las vías que no tienen conexión con la intersección.

