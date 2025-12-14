Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga

Cristian Portilla sigue en la carrera por la Alcaldía de Bucaramanga: Cambio Radical negó aval a Arturo Zambrano. Foto: suministrada.

Bucaramanga

Por primera vez, Bucaramanga vivió unas elecciones atípicas para elegir al alcalde que va a terminar este periodo hasta el año 2027. El abogado Cristian Portilla fue el ganador y será el nuevo mandatario de los bumangueses.

Portilla inscribió su candidatura con la coalición ‘Con paso firme Bucaramanga avanza’ y el aval del partido de La U, Centro Democrático y el apoyo de Cambio Radical. venía de cumplir funciones como secretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.

Incluso, Portilla recibió el apoyo del exalcalde, quien le ayudó a impulsar su candidatura luego de no ser elegido de la terna que enviaron los partidos que avalaron a Beltrán. El nuevo alcalde del territorio Bumangués, Cristian Portilla, es abogado especialista en derecho laboral.

Le puede interesar: Registrador confirmó que habrá biometría facial en más de 60 mil puestos de votación en el 2026