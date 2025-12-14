Cristian Portilla es el nuevo alcalde de Bucaramanga
El abogado obtuvo más de 57 mil votos en estas elecciones atípicas.
Bucaramanga
Por primera vez, Bucaramanga vivió unas elecciones atípicas para elegir al alcalde que va a terminar este periodo hasta el año 2027. El abogado Cristian Portilla fue el ganador y será el nuevo mandatario de los bumangueses.
Portilla inscribió su candidatura con la coalición ‘Con paso firme Bucaramanga avanza’ y el aval del partido de La U, Centro Democrático y el apoyo de Cambio Radical. venía de cumplir funciones como secretario privado del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.
Incluso, Portilla recibió el apoyo del exalcalde, quien le ayudó a impulsar su candidatura luego de no ser elegido de la terna que enviaron los partidos que avalaron a Beltrán. El nuevo alcalde del territorio Bumangués, Cristian Portilla, es abogado especialista en derecho laboral.
