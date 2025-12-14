Presidente Petro suspendió la extradición de alias ‘Araña’ a EE. UU.

La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, hacia Estados Unidos fue suspendida de manera condicionada por decisión del presidente Gustavo Petro, pese a que ya existe una orden formal para su entrega por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. La medida se enmarca en la política de Paz Total.

Mediante resolución, el Gobierno nacional concedió la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses, que requieren a Rojas ante la Corte Distrital del Distrito Sur de California por los delitos de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

No obstante, el artículo segundo del acto administrativo ordena suspender la entrega. En el documento se establece: “Suspender la entrega del ciudadano colombiano Geovany Andrés Rojas, mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

La resolución también advierte que la suspensión es reversible. En un segundo apartado se señala que “en caso de que, a juicio del Gobierno Nacional, se interrumpa su participación o cesen sus aportes al proceso de Paz Total, se procederá a hacer efectiva la entrega del señor Rojas, previo cumplimiento de los condicionamientos impuestos al Estado requirente”.

Alias ‘Araña’ funge actualmente como delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en la mesa de diálogos de paz, condición que fue determinante para que el Ejecutivo mantuviera en suspenso su extradición.

La decisión del Gobierno se sustenta en el aval previo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que consideró cumplidos los requisitos constitucionales para conceder la extradición. El alto tribunal recordó que Rojas fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en reuniones del proceso de paz.

De acuerdo con las pruebas recopiladas por la justicia estadounidense, la organización liderada por Rojas produjo cocaína en Colombia, la transportó a México y posteriormente la introdujo al mercado de Estados Unidos, hechos que configuran el delito de narcoterrorismo. La Corte concluyó, además, que los Comandos de Frontera perdieron cualquier legitimidad política y hoy operan exclusivamente como una estructura criminal.

¿Cómo van las negociaciones con esas estructuras en Putumayo y Nariño?

En entrevista con La W, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, confirmó que ya se avanza en la instalación de Zonas de Ubicación Temporal para 2026, con el propósito de iniciar el tránsito de los combatientes hacia la vida civil.

Como gesto dentro del proceso, la Coordinadora Ejército Bolivariano y las células de los Comandos de Frontera entregaron 14 toneladas de material de guerra, un paso que el Gobierno calificó como significativo en medio de los acercamientos.