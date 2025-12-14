El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Taxi colombiano circula las calles de Madrid, España, y es toda una sensación

Joel Jerez es dueño del primer taxi colombiano que transita por las calles de Madrid, España. Aunque el vehículo no está habilitado para servicio público, causa furor en las calles de la capital española.

“Esa historia ya la venía proyectando, es raro ver un carro amarillo (en España). Desde ahí comenzó la idea de convertir un Atos particular en un taxi”, contó.

Mencionó que para hacerlo más parecido a lo que es un clásico taxi colombiano le puso la matrícula a los costados y el número serial. “Afortunadamente la gente lo ha recibido muy bien”.

Reacción de los españoles

“Ellos se quedan mirándolo, es diferente porque tiene la matrícula de Colombia, para ellos es curioso y se hacen la pregunta sobre ¿ese carro qué?”, mencionó.

Finalmente, mencionó que no ha tenido problemas con la Policía española porque se le pueden colocar todo tipo de pegatinas a los vehículos, menos si son reflectivas.

“Me ha parado la Policía para pedir documentos, pero no me han molestado porque son pegantinas no reflectantes”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: