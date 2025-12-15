Discusión con Zelenski fue “muy, muy positiva”, dijo alto funcionario de EE.UU.
El funcionario norteamericano afirmó que tiene la esperanza de estar en camino a la paz.
Las discusiones entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los emisarios de Donald Trump, el domingo y lunes en Berlín, fueron “muy, muy positivas”, afirmó un alto responsable estadounidense durante un diálogo telefónico con la prensa.
“Tenemos la esperanza de estar en el camino de la paz”, dijo la fuente, que declaró bajo condición de anonimato. Las partes sostuvieron discusiones por casi ocho horas durante los dos días, relató.
Noticia en desarrollo…
