Rodrigo Paz presentó comisión que investigará supuesta corrupción en Gobiernos de Morales y Arce

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un acto en la Procuraduría General del Estado este lunes, en El Alto (Bolivia). FOTO: EFE/ Luis Gandarillas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este lunes 15 de diciembre, la Comisión de la Verdad, que investigará la presunta corrupción en el área de los hidrocarburos durante los Gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, bajo la premisa de recuperar los recursos y encarcelar a quienes “robaron” al país.

“Esto no es venganza, esto es justicia”, afirmó Paz, refiriéndose al trabajo de la comisión que indagará la labor de las Administraciones del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025) con políticas de nacionalización e industrialización de los hidrocarburos.

Paz mencionó que del 100 % del combustible importado que se vende en el mercado interno con un precio subvencionado, el 40 % “se lo robaron”, por lo que la comisión deberá establecer las responsabilidades y los destinos de esos recursos.

Además, indicó que “cada año” hubo un daño económico de entre 800 y 1.000 millones de dólares únicamente por la subvención a los combustibles.

El jefe de Estado presentó a los integrantes de la comisión en un acto que se efectuó en la sede de la Procuraduría General del Estado, en El Alto, ciudad vecina de La Paz, y que reúne a representantes de ministerios, empresas estatales y algunas fuerzas parlamentarias.

Le puede interesar: Expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido por presunta corrupción

En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares, un precio estable hace más de 20 años y que anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.

El país afronta desde 2024 problemas de abastecimiento de estos carburantes, pues en los últimos meses fueron recurrentes las filas de vehículos en las gasolineras, incluso de varios kilómetros, un problema que es menos constante desde que Paz tomó juramento el pasado 8 de noviembre.

También, mencionó que la comisión será la primera de “varias”, que no tendrán un tiempo de operación definido, que buscarán que el dinero presuntamente desviado a “cuentas internacionales” para que regrese a Bolivia y que aquellos que “robaron” sean encarcelados.

“La dimensión del monstruo de corrupción que ha generado (...) el Gobierno de Arce y de Evo (Morales), a los que vamos a analizar y estudiar, nos da para cinco años de denuncias”, remarcó.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el Ejecutivo de Paz identificó “dos ejes sustanciales” en los que se montó “una estructura de saqueo del país”, una en el área de hidrocarburos y otra en las empresas públicas y las plantas de industrialización, algo que llamó “crónica de una estafa anunciada”.

Asimismo, el viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Yamil García, afirmó que la “prioridad” será que la investigación se base en “criterios técnicos y objetivos”, para que la información obtenida pase a manos de la Fiscalía.

García precisó que se indagará aspectos como las áreas que absorbieron los recursos de los hidrocarburos, los proyectos que obviaron trámites y se hicieron mediante contrataciones directas, los que quedaron paralizados o no están en funcionamiento.

Luis Arce fue encarcelado el viernes por cinco meses debido a una investigación por supuesta corrupción en el manejo de un fondo estatal para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía del Gobierno de Morales.

Mientras que Morales permanece desde octubre de 2024 en su bastión sindical y político en el centro de Bolivia para evitar ser detenido por una investigación en su contra por haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando ejercía sus funciones como mandatario.

Escuche W Radio en vivo: