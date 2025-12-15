Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos el uso de sus aeropuertos

Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos “en las próximas semanas” para “movimientos de carácter logístico”, en plena crisis entre Caracas y Washington, anunció el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores del pequeño archipiélago situado a unos diez kilómetros de Venezuela.

Desde agosto, Washington ha desplegado en el Caribe una importante presencia militar, oficialmente para combatir el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

Caracas considera que se trata de una operación destinada a derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las inmensas reservas de petróleo del país caribeño.

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero que transportaba crudo venezolano, una medida inédita en la crisis.

“De conformidad con la cooperación bilateral establecida, el ministerio ha otorgado autorizaciones que permiten a aeronaves militares de Estados Unidos transitar por los aeropuertos de Trinidad y Tobago en las próximas semanas”, según el texto.

“Estados Unidos ha señalado que estos movimientos son de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y las rotaciones rutinarias de personal”, precisó.

Aliada del presidente Donald Trump, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, que llegó al poder en mayo, ha multiplicado las declaraciones hostiles al gobierno venezolano. Además, subrayó que Washington nunca solicitó utilizar el archipiélago anglófono para lanzar ataques contra Venezuela.

El archipiélago recibió a finales de octubre el buque de guerra estadounidense USS Gravely, y un contingente de marines estadounidenses realizó del 16 al 21 de noviembre ejercicios en el territorio trinitense, algunos de los cuales siguen presentes.

Washington instaló también a finales de noviembre un radar en el nuevo aeropuerto, que aún no ha sido inaugurado, de Tobago, la segunda isla del país donde se concentran las playas y los complejos turísticos.

La cooperación militar entre el archipiélago y Estados Unidos ha suscitado la ira de Caracas, que anuló los acuerdos gasíferos entre ambos países.

Desde septiembre, Estados Unidos ha efectuado una veintena de ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y en el Pacífico, con un saldo de 87 muertos.

Escuche W Radio en vivo: