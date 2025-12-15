Internacional

Trump clasificó el fentanilo como “arma de destrucción masiva”

“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, aseguró Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre de 2025. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El presidente Donald Trump firmó este lunes 15 de diciembre un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

“Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo: entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, aseguró Trump durante un evento en el Despacho Oval.

El presidente firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

