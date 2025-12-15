Ucrania golpeó un submarino ruso por primera vez desde el inicio de la guerra

Ucrania afirmó este lunes 15 de diciembre que sus drones submarinos habían atacado con éxito, por primera vez en la guerra con Rusia, un submarino ruso atracado en el puerto de Novorosiisk, en el mar Negro.

Kiev intensificó en las últimas semanas los ataques navales contra lo que, afirmó, eran buques vinculados a Rusia en el mar Negro. Las fuerzas rusas atacan regularmente el puerto ucraniano de Odesa.

Dos buques de carga turcos fueron alcanzados en los últimos días en lo que Kiev calificó de ataques contra objetivos rusos.

Turquía pidió que se detuvieran los ataques contra puertos e instalaciones energéticas y alertó sobre una “escalada” en la zona.

El lunes, el servicio de seguridad ucraniano SBU reivindicó un ataque contra un submarino ruso.

“El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo otra operación especial única y lanzó un ataque naval en el puerto de Novorosiisk”, afirmó en Telegram.

“Por primera vez en la historia, los drones submarinos Sub Sea Baby hicieron estallar un submarino ruso”, agregó.

El SBU afirmó que el submarino, que “transportaba cuatro lanzadores de misiles de crucero Kalibr” utilizados para atacar el territorio ucraniano, sufrió “daños críticos y quedó fuera de combate”.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha atacado repetidamente barcos rusos en el mar Negro con drones y misiles.

