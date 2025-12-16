Ana María Gómez, la científica que busca convertir la basura radiactiva en el combustible del futuro

Ana María Gómez, destacada física del Quindío reconocida como una de las jóvenes más influyentes del departamento, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para contar cómo una curiosidad infantil la llevó a convertirse en una referente internacional en el campo de la física nuclear experimental.​

Gómez recordó con ternura que su fascinación por la ciencia comenzó gracias a su abuela, quien le explicó que las plantas respiraban. Ante la incredulidad de la niña, la abuela cubrió una rama con una bolsa plástica y, al verla empañada minutos después, Ana María descubrió que existía un “mundo invisible” que valía la pena explorar.

Esa chispa, que partió de la biología, la condujo finalmente hacia la física y las matemáticas, inspirada por la figura de Marie Curie.​ Actualmente radicada en Suecia y finalizando su doctorado en la Universidad de Uppsala, la científica explicó el núcleo de su investigación: los reactores de cuarta generación.

Su trabajo busca resolver el mayor desafío de la energía nuclear como lo son los desechos radiactivos. “El problema principal es la basura nuclear”, señaló, detallando que su objetivo es desarrollar tecnologías que permitan reutilizar estos residuos como combustible, reduciendo su peligrosidad y volumen entre un 50% y un 100%.​

Gómez también abordó las barreras que ha enfrentado y se sinceró sobre la dislexia, una condición que le dificultaba la escritura y el español en el colegio, pero que la empujó a encontrar refugio en el lenguaje universal de los números.

Además, reflexionó sobre la brecha de género en la ciencia, admitiendo que a menudo ha sido la única mujer en su entorno y que la presión por “demostrar el doble” para validar sus resultados es una constante que puede afectar su propia confianza.

La física volvió a expresar su pasión por la experimentación y su compromiso con el desarrollo de una energía más limpia, señalando que la basura nuclear se puede usar como combustible, extendiendo, de esta forma, la vida de los reactores nucleares.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Ana María Gómez, la científica que busca convertir la basura radiactiva en el combustible del futuro 11:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: