Finalissima ante España preparará “de la mejor manera” a Argentina para Mundial, según AFA

Argentina considera que la Finalissima que disputará en 2026 contra España preparará “de la mejor manera” al equipo dirigido por Lionel Scaloni con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aseguró este martes Leandro Petersen, director comercial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

“El partido es muy importante porque es el último partido trascendental antes del Mundial, poco meses antes de jugarlo. Creo que nos va a preparar de la mejor manera, como pasó en la Finalissima anterior antes de Catar”, dijo Petersen en un acto organizado por la AFA en Londres para definir las metas y expansión de futuro de la federación del país suramericano.

Argentina conquistó el primer título de la Finalissima, torneo en el que se enfrentan los campeones de Eurocopa y Copa América, disputado en el estadio de Wembley, en Londres (2022), al ganar por 0-3 a Italia.

“Son partidos muy importantes en lo deportivo y, por supuesto, nos permite seguir apalancando este proyecto comercial en un mercado como Qatar, que obviamente para nosotros es muy querido porque hemos tenido uno de los títulos más importantes ahí”, agregó en referencia a la tercera Copa del Mundo que la Albiceleste conquistó en 2022 -después de Argentina 1978 y México 1986-, al imponerse en la final a Francia.

Pese a las numerosas dudas planteadas sobre la disputa de este torneo en un calendario sobrecargado, todo parece indicar que el encuentro ante España, campeona de la pasada Eurocopa, se disputará en marzo de 2026 en Catar.

