Gobierno convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir ascensos de generales

El presidente de la República, Gustavo Petro, expidió el Decreto 1366 del 16 de diciembre de 2025, mediante el cual convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias con el objetivo principal de discutir y aprobar los ascensos de oficiales generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

¿Cuándo sesionará el Congreso?

De acuerdo con el decreto, el Congreso sesionará desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026, periodo durante el cual solo podrá ocuparse de los asuntos expresamente señalados por el Gobierno Nacional.

Según el texto oficial, durante estas sesiones el Congreso deberá continuar el trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme al procedimiento interno fijado por la Mesa Directiva del Senado y a los decretos de ascenso expedidos por el Gobierno Nacional.

