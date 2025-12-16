Kast se reunió con Milei y anticipó una relación bilateral “como nunca antes se ha visto”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes 16 de diciembre en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que “nunca antes se ha visto”.

“Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto”, expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei felicitó a Kast por su “glorioso” triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo “en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.

Además, destacó que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que, explicó, “da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

En su corta declaración a los medios, Kast explicó que está “en un proceso de recorrer algunos países y viendo como llevar a Chile buenos ejemplos”.

En un comunicado, la Presidencia argentina anunció que Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y anticipó su voluntad de “avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad” de ambos países.

“Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”, añadió el texto.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast mantuvo también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, dijo que se trata de “un paso más” de la región en defensa de la libertad e instó a “trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”.

El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.



Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/EMMdP7mEDU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025

