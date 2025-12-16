Internacional

Kast se reunió con Milei y anticipó una relación bilateral “como nunca antes se ha visto”

La primera visita internacional de Kast tras los comicios fue a Argentina, destacando la importancia estratégica de la relación bilateral.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Argentina, Javier Milei. FOTO: @OPRArgentina/X

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes 16 de diciembre en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que “nunca antes se ha visto”.

Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto”, expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei felicitó a Kast por su “glorioso” triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo “en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional”, entre otros aspectos.

Además, destacó que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que, explicó, “da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales”.

En su corta declaración a los medios, Kast explicó que está “en un proceso de recorrer algunos países y viendo como llevar a Chile buenos ejemplos”.

En un comunicado, la Presidencia argentina anunció que Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y anticipó su voluntad de “avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad” de ambos países.

“Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región”, añadió el texto.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast mantuvo también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, dijo que se trata de “un paso más” de la región en defensa de la libertad e instó a “trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad”.

