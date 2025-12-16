La polémica entrevista de la jefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, a Vanity Fair

Susie Wiles, la influyente jefa de gabinete del presidente Donald Trump, criticó el manejo del fiscal general Pam Bondi del caso Jeffrey Epstein y defendió ampliamente la agresiva segunda administración del presidente en una serie de entrevistas publicadas el martes en Vanity Fair.

En la entrevista con Vanity Fair, Wiles respaldó la política de presión del presidente Donald Trump hacia Venezuela, incluyendo operaciones contra el narcotráfico en aguas internacionales, y ofreció una mirada directa sobre el estilo de liderazgo del mandatario y las tensiones internas de su administración.

Wiles explicó que, en la visión del presidente, estas acciones no solo buscan frenar el tráfico de drogas, sino también ejercer presión sostenida sobre el régimen de Nicolás Maduro.

También señala que Trump “tiene una personalidad de alcohólico”. Advierte que el vicepresidente J.D. Vance “ha sido un teórico de la conspiración durante una década”

A Elon Musk Lo califica como una persona extraña.

Sin embargo; en la Casa Blanca hubo molestia. Wiles comentó en redes: “El artículo publicado a primera hora de esta mañana es un ataque presentado de manera engañosa contra mí y contra el mejor presidente, el personal de la Casa Blanca y el Gabinete en la historia. Se ignoró un contexto significativo y gran parte de lo que yo, y otros, dijimos sobre el equipo y el presidente fue omitido del reportaje. Después de leerlo, asumo que esto se hizo para construir una narrativa abrumadoramente caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo”.

Y agrega: “La verdad es que la Casa Blanca de Trump ya ha logrado más en once meses de lo que cualquier otro presidente ha logrado en ocho años, y eso se debe al liderazgo y la visión incomparables del presidente Trump, para quien he tenido el honor de trabajar durante gran parte de una década”

Las declaraciones han generado reacciones dentro y fuera de Washington, al tratarse de una de las pocas ocasiones en que una funcionaria de tan alto nivel habla abiertamente de la estrategia hacia Venezuela y de las dinámicas internas del segundo mandato de Trump.