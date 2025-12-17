Autoridades en Boyacá incautan cerca de 600 kilos de pólvora

Desde la Gobernación e Boyacá se adelantan campañas para que los boyacenses celebren las festividades de fin de año sin pólvora.

Tunja

Cerca de 600 kilos de pólvora, que iban a ser comercializado en diferentes municipios de Boyacá, han incautado las autoridades en el departamento en lo que va corrido el mes de diciembre.

Las autoridades militares y gubernamentales de Boyacá están adelantando en las vías y municipios diferentes operativos para incautar la pólvora que algunas personas buscan comercializar en el departamento, es por esto, que las diferentes instituciones están realizando estos operativos.

“Venimos avanzando en cabeza del señor gobernador Carlos Amaya y de las autoridades municipales con las campañas de prevención para el no uso de la pólvora, pero también es importante recalcar que en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional trabajamos por la incautación de, en este momento, más de 580 kilos de pólvora en nuestro territorio, pero también esperamos dar resultados alrededor de capturas de estos delincuentes que vienen comercializando pólvora de forma ilegal en el Departamento de Boyacá”, aseguró Alejandra Pico Gama, secretaria de Gobierno y Acción Comunal de Boyacá.

La secretaria indicó que el objetivo de estos operativos e incautación de este material pirotécnico es la de salvaguardar la vida de todos los boyacenses.

“Estamos comprometidos con salvaguardar la vida, sobre todo nuestros niños, niñas y adolescentes en el territorio y esperamos este jueves en el Consejo de Seguridad dar mayores resultados operativos en materia de pólvora”, añadió Pico Gama.

Los controles por parte del Departamento de Policía de Boyacá y la Policía Metropolitana de Tunja continuarán con los operativos en las diferentes vías del departamento, con el fin de judicializar a los vendedores de pólvora e incautar estos productos.

“Estos 50 puestos de control se han incrementado desde mediados de noviembre y son una de las medidas anticipativas que hemos tenido en conjunto con la Fuerza Pública. La ubicación de estos puestos de control no se va a revelar porque claramente esperamos que nuestros ciudadanos sean sorprendidos por estos puestos de control que sin duda velan es por la seguridad de la ciudadanía, de los turistas también, de los visitantes, para que sientan que están en un territorio que tiene presencia institucional”, dijo la secretaria de Gobierno.

Por último, Alejandra Pico hizo un llamado a los boyacenses para que no hagan uso de pólvora durante estas festividades de fin de año y puedan disfrutar en familia de esta época especial.

“El llamado muy respetuoso es que en estas festividades no nos reciban en un hospital, que no nos reciban quemados, que no nos reciban con nuestros niños en una camilla y hay que decirlo de esa forma, que nos reciban en la casa, que nos reciban con tranquilidad, pero no con el uso irresponsable de la pólvora en nuestro territorio”, enfatizó.

En lo que va corrido de diciembre se han registrado 18 casos de personas lesionadas con pólvora, de los cuales 5 de ellos son menores de edad. En las últimas horas se registraron dos nuevos casos de quemados, uno en Sogamoso y otro en Tunja, de ellos uno es menor de edad.

Los 18 casos se presentan en los municipios de Villa de Leyva y Sogamoso (3), Duitama y Tunja (2). Con un caso están: Chiquinquirá, San Pablo de Borbur, Santa Rosa de Viterbo, Mongua, Cubará, Pauna, Puerto Boyacá y Togüí.