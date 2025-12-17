Copa Airlines anunció un vuelo diario a Maracaibo, Venezuela, a partir del 20 de diciembre

Copa Airlines anunció este miércoles que operará a partir del próximo 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y la ciudad venezolana de Maracaibo, mientras mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al “riesgo operacional” asociado.

Tras un vuelo de prueba el martes al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, “la Aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación”, indicó un comunicado oficial de Copa.

La aerolínea de bandera panameña precisó que el vuelo CM703 partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que sirve a la Ciudad de Panamá, a las 12:14 hora local (17:14 GMT), llegando al Aeropuerto Internacional de La Chinita en Maracaibo, Venezuela, a las 14:58 hora local (18:58 GMT), mientras que el vuelo de regreso, CM713, saldrá de Maracaibo a la 15:58 hora local (19:58 GMT), aterrizando en Panamá a las 16:46 hora local (21:46 GMT).

Adicionalmente, “Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela”, todo esto con el fin de “brindar opciones adicionales a nuestros pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año”.

Copa informó el martes que decidió extender hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de “que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa”.

