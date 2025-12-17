Córdoba finalizaría el año con un hacinamiento que alcanzaría el 160% en ‘carceletas’

Montería

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor, advirtió que el hacinamiento se mantiene en las ‘carceletas’ o lugares transitorios de reclusión, adecuados para mantener a privados de la libertad durante cerca de 72 horas y hoy un alto porcentaje completaría los 1.000 días.

Según el uniformado, en lo que va corrido del año 2025 han logrado la captura de cerca de 2.560 personas por diferentes delitos y de esta cifra un 37% han sido cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“El hacinamiento sigue. Hemos venido coordinado con los señores alcaldes para para la alimentación, en estos momentos estamos trabajando con las autoridades judiciales para poder oxigenar porque los procesos son bastante complejos. Nuestras estaciones de Policía son para 72 horas y tengo a personas privadas de la libertad con 1.300 días”, sostuvo el coronel Corredor.

La preocupación persiste en los municipios de Chinú, Puerto Libertador, Planeta Rica y Lorica.

Cabe recordar que, desde la cárcel Las Mercedes de Montería se ha insistido en que el penal solo recibe condenados y no personas en calidad de “sindicadas” o procesadas.