Cúcuta tiene nuevas amenazas de cilindros bomba

Cúcuta

Culminadas las 72 horas de paro armado nacional por parte del ELN, la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, continua con amenazas de explosivos.

En esta oportunidad, el Ejercito Popular de Liberación - EPL - instaló al menos dos cilindros con insignias y varias pancartas de esta organización criminal.

Los puntos donde fueron abandonados estos objetos están ubicados sobre el Anillo Vial Occidental, uno de ellos es la entrada al corregimiento Carmen de Tonchalá.

Las autoridades acordonaron la zona mientras se adelantan las inspecciones necesarias para determinar si hay presencia o no de explosivos.

Mientras tanto, el tránsito por ese lugar se vuelve a paralizar, por tercer día consecutivo, por estas amenazas terroristas.