“Deje de mentir”: Petro responde a Dilian Francisca Toro tras decir que regiones están asumiendo la seguridad

El presidente Gustavo Petro respondió este a las declaraciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien advirtió que las regiones estarían asumiendo solas la seguridad, tras el reciente atentado terrorista en Cali.

A través de su cuenta en X, el presidente Petro calificó como “mentiras” las afirmaciones de la mandataria departamental, asegurando que el Gobierno Nacional mantiene un fuerte despliegue militar en la región.

“Tenemos miles de hombres del Ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca de los narcotraficantes armados”, escribió el jefe de Estado.

El presidente agregó que decenas de uniformados enviados bajo sus órdenes han sido asesinados mientras protegían a la población civil: “Decenas de nuestros hombres enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana han sido asesinados al servicio del pueblo”, afirmó.

Petro cerró su mensaje con un fuerte llamado directo a la gobernadora: “Así que deje de mentir, señora gobernadora”.

Le puede interesar: Alias ‘Darwin’, de las disidencias, quedó gravemente herido tras combates con el Ejército en Caquetá