Informe de la OEA revela panorama de violencia en Colombia y reconoce avances de paz

Este miércoles 17 de diciembre, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó ante el Consejo Permanente del organismo el Informe Periódico 39 sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) correspondiente al periodo del 1 de enero y el 30 de junio de 2025.

El panorama para Colombia es preocupante pese a los esfuerzos por consolidar la paz territorial, pues el informe deja claro que la violencia armada sigue afectando gravemente a comunidades rurales, étnicas y campesinas.

En todo caso, se sigue reconociendo avances en materia de paz e implementación.

Durante ese semestre, según el comunicado oficial “la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, constatando crisis humanitarias” en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, donde persisten desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental.

El informe señala que se mantiene el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes mientras que, en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, “los grupos emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, aumentando el riesgo en zonas con baja presencia estatal”.

“Estas dinámicas intensifican la polarización social y la desconfianza en las instituciones, dificultando la paz, la estabilidad y el bienestar de las comunidades”, afirmó Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

