Iglesia católica pide al ELN avanzar hacia la paz en medio del paro armado

La Iglesia católica rompió su silencio y se refirió al paro armado decretado por el ELN, que se extenderá hasta este miércoles a las 6:00 de la mañana.

El pronunciamiento se dio en medio de la afectación a varias comunidades del país durante la temporada navideña.

Monseñor Héctor Fabio Henao tomó la vocería y afirmó que “el mensaje de la Navidad es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”, por lo que hizo un llamado a todos los grupos armados a “avanzar de manera sincera en la búsqueda de la paz” y a fortalecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las normas humanitarias.

El prelado recalcó que es indispensable “respetar la vida, la movilidad y la existencia plena de cada ser humano”, y señaló que esta época debe ser una oportunidad para que “quienes están retenidos encuentren la libertad” y para que las personas que viven bajo el miedo puedan sentir alivio.

Finalmente, Henao sostuvo que “la Navidad es un tiempo para vivir los principios humanitarios, hacer posible la realización comunitaria y permitir que se concreten las profundas aspiraciones de paz del pueblo colombiano”.

Esto dijo la Iglesia católica:

