Iglesia católica pide al ELN avanzar hacia la paz en medio del paro armado
La Defensoría del Pueblo aseguró que se han presentado afectaciones por cuenta de la acción terrorista del ELN en más de 10 departamentos.
La Iglesia católica rompió su silencio y se refirió al paro armado decretado por el ELN, que se extenderá hasta este miércoles a las 6:00 de la mañana.
Lea más: Gobernador de Antioquia expresó su molestia con Invías por replicar información del paro armado del ELN
El pronunciamiento se dio en medio de la afectación a varias comunidades del país durante la temporada navideña.
Monseñor Héctor Fabio Henao tomó la vocería y afirmó que “el mensaje de la Navidad es paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”, por lo que hizo un llamado a todos los grupos armados a “avanzar de manera sincera en la búsqueda de la paz” y a fortalecer los mecanismos que permitan el cumplimiento de las normas humanitarias.
Lea también: “Los motivos del paro armado carecen de sentido”: Delegación de paz del Gobierno con el ELN
El prelado recalcó que es indispensable “respetar la vida, la movilidad y la existencia plena de cada ser humano”, y señaló que esta época debe ser una oportunidad para que “quienes están retenidos encuentren la libertad” y para que las personas que viven bajo el miedo puedan sentir alivio.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Finalmente, Henao sostuvo que “la Navidad es un tiempo para vivir los principios humanitarios, hacer posible la realización comunitaria y permitir que se concreten las profundas aspiraciones de paz del pueblo colombiano”.
Esto dijo la Iglesia católica:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles