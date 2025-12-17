Magistrado Reyes responde a Lombana: la señala de intenciones ocultas y depender de publireportajes

El magistrado y presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes, en un documento de seis páginas respondió a las denuncias de la magistrada Cristina Lombana, su colega de Sala, quien lo denunció por “acoso laboral”.

El presidente de la Sala, mediante dicho escrito aclaró que no concilió con la magistrada ante el Comité de Convivencia de la Corte Suprema, simplemente porque no había nada que conciliar y porque las quejas que le ha interpuesto Lombana se basan en el fondo -lejos del ruido mediático- en desacuerdos por sanas observaciones y críticas de él y otros magistrados a los proyectos que la magistrada presenta ante la Sala, y allí, se le han detectado falencias.

Para el magistrado Reyes, su compañera de Sala ha querido volver personales controversias académicas y del resorte de la Sala de Instrucción, incluso poniendo en riesgo la reserva de investigaciones al mencionar expedientes, nombres, y datos de proyectos de decisión dentro de sus quejas ventiladas dentro de la Corte.

“Este errado entendimiento la ha llevado en sus múltiples quejas, a hacer referencia sin ningún reparo ni precaución a las decisiones, autos, actas y en general información de la Sala que está cubierta por la reserva legal, exponiendo datos sensibles como nombres, hechos y determinaciones, lo cual violenta esa cautela que todos como funcionarios judiciales estamos obligados a observar”, señaló el magistrado César Reyes.

Para el magistrado César Reyes en su memorial, resulta lamentable el riesgo que se ha generado para la credibilidad de la Sala de Instrucción debido al “frenesí mediático para alimentar el ego, encubrir las verdaderas intencionalidades y depender de los publireportajes”, en alusión a Lombana, en vez de enfocarse en presentar resultados reales, junto con sus compañeros.

“Deberíamos estar dedicados a la rendición de cuentas, gestión y resultados en las investigaciones que adelanta la Sala y no a crear distractores que pretenden enmascarar los casi nulos en algunos casos”, se lee en la fuerte misiva.

De hecho, el presidente de la Sala de Instrucción señaló a su compañera de no entregar “recíprocamente” un buen trato y cordial a sus compañeros de la Sala, aún en medio de los desacuerdos académicos, alejándose de la discusión jurídica.

“Ante la falta de argumentos serios, sólidos y jurídicamente estructurados que defiendan sus posturas, procura entonces la quejosa llevar el debate al plano personal”, agregó Reyes.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia asimismo recordó que, de acuerdo con sus registros, distintas quejas presentadas por Cristina Lombana contra funcionarios de la Sala -a distinto nivel- han sido declaradas infundadas.

En la carta de seis páginas, el presidente César Reyes también se refirió a otras de las denuncias de Cristina Lombana: que no le han permitido ser presidenta de la Sala.

El magistrado argumentó que dicha dignidad es una decisión de la Sala de Instrucción, que no corresponde a un derecho, y al contrario “configura un reconocimiento, una dignidad concedida a quien es percibido como merecedor por sus méritos, más que de un privilegio de una gran responsabilidad consistente en representar con honor y decoro a la Sala y llevar en alto su nombre”.

Finalmente, el presidente de la Sala de Instrucción recordó que a la fecha la magistrada Cristina Lombana ha sido recusada más de 50 veces por diferentes causales.

“Van desde la discusión en términos de la efectiva garantía de independencia e imparcialidad del juez, por su otrora condición de militar haciendo parte de una corte civil, como por la incompatibilidad por sus vínculos contractuales con alguna de las partes; o bien por su acreditada pensión de invalidez por pérdida de la capacidad laboral de 100%, otorgada por el Ministerio de Defensa Nacional, o las violaciones al debido proceso con afectaciones a las garantías fundamentales de los procesados; ora las recurrentes filtraciones a la prensa de los proyectos provenientes de su despacho”, sentenció Reyes Medina.