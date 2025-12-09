Nueva crisis en la Corte: disputa entre Cristina Lombana y César Reyes va a Comisión de Acusaciones

Nuevo enfrentamiento entre magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llega a la Comisión de Acusaciones.

Se trata de un nuevo episodio en el que esta Sala, tan importante por el nivel y relevancia de procesos investigativas que adelanta -investigaciones contra congresistas y excongresistas-, termina atrapada por pugnas internas entre sus magistrados alejadas del debate académico y centradas en acusaciones mutuas de acoso laboral, etc.

En esta ocasión, el proceso se trata de una queja disciplinaria elevada por la magistrada Cristina Lombana contra el hoy presidente de la Sala de Instrucción, César Augusto Reyes, en la que lo señala de acoso laboral.

Allí, el Comité de Convivencia de la Corte Suprema de Justicia trató de mediar y buscar una conciliación entre los dos magistrados de Alta Corte envueltos en esta controversia, pero tal intento fracasó.

Dentro de sus argumentos, Lombana acusó a Reyes de desacreditar sus proyectos y de acosarla laboralmente alejándose de un análisis académico de las ponencias y discusiones de la Sala cuando ella es la ponente así como sus opiniones.

Por su parte, el magistrado Reyes Medina lo niega y asegura que la magistrada Lombana convierte en ataques personales las observaciones a sus proyectos y ponencias de decisión.

Ante tal escenario y con el fin de evitar que esta nueva pelea escalara a un escenario público -no es la primera vez que magistrados de esa Sala se denuncian mutuamente y particularmente Lombana a sus compañeros- el Comité de Convivencia buscó mediar pero, como se indicó, la conciliación fijada para el 5 de diciembre pasado a las 11:00 AM falló. El magistrado Reyes no asistió aunque fue convocado insistentemente.

Así entonces, el Comité de Convivencia, conducido por los magistrados Marjorie Zúñiga de la Sala Laboral, y Carlos Roberto Solórzano de la Sala Penal, determinó, tras agotar la vía de acuerdo y diálogo, remitir el proceso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“En consecuencia, se remite el expediente correspondiente para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar” se lee en el oficio remisorio del proceso.

La Sala de Instrucción: Centro de quejas y pugnas internas

Este nuevo escándalo que envuelve a la Sala de Instrucción no es el primero que retrata enfrentamientos entre sus magistrados. En mayo pasado el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló que Cristina Lombana había denunciado a sus compañeros César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, pidiendo que los investigaran por supuestamente plantear beneficios por colaboración a confesos participantes de la UNGRD.

Ese proceso también fue remitido a la Comisión de Acusaciones. Además, W Radio conoció que el Comité de Convivencia de la Corte Suprema de Justicia ha tenido que tramitar otras quejas por ejemplo en vista de pugnas y enfrentamientos entre magistrados Cristina Lombana y Marco Antonio Rueda.

